Премьер Украины назвал Вторую мировую войной двух тоталитарных режимов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал Вторую мировую войну столкновением двух тоталитарных режимов. Соответствующий пост по случаю Дня скорби и чествования памяти жертв войны он опубликовал в Facebook.

«В этот день Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом. Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате чего погибли почти 10 миллионов украинцев. Это ужасные цифры», — написал Шмыгаль.

Он призвал помнить героизм людей, которые прошли через «эти темные времена», а также уберечь будущие поколения от подобного бедствия. «Мы обязательно прогоним врага с украинской земли», — пообещал Шмыгаль.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Вторую мировую войну крупнейшей катастрофой XX века и призвал сограждан прекратить споры, была ли она для украинцев «своей» или «чужой».

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