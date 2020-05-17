Украина отказалась от попыток признать СССР агрессором во Второй мировой войне

Верховная рада Украины не будет повторно голосовать за проект обращения, в котором Советский союз называется виновником начала Второй мировой войны наравне с Германией. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает газета «Известия».

Ранее депутаты не смогли принять соответствующее обращение к парламентам других стран и международным организациям по случаю 75-й годовщины завершения Второй мировой войны. Разумков отметил, что позиция парламентариев, проголосовавших против, отражает позицию населения Украины. При этом спикер выразил сожаление о невозможности повторного голосования по этому вопросу.

8 мая бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал не позволить России «приватизировать» победу во Второй мировой войне. По его словам, Вторая мировая началась в результате сговора двух тоталитарных режимов, а в современной России настоящую историю войны «уничтожили и заменили на лубок».

Позднее Климкин отказал России в праве отмечать День Победы над нацизмом. Экс-дипломат считает, что Украина вместе с Европой по отношению ко Второй мировой войне практикуют подход «никогда снова», а «Россия использует этот день, чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны».

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