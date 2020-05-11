Климкин отказал России в праве отмечать День Победы

Россия не имеет права отмечать День Победы над нацизмом. Об этом в эфире Еспресо.TV заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает РИА Новости.

По его словам, Украина вместе с Европой по отношению ко Второй мировой войне практикуют подход «никогда снова». «А Россия использует этот день, чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны», — считает бывший дипломат.

Климкин призвал украинцев к бдительности, «чтобы не поддаваться на исторические провокации со стороны Москвы».

8 мая Климкин призвал не позволить России «приватизировать» победу во Второй мировой войне. Экс-глава украинской дипломатии заявил, что в современной России настоящую историю Второй мировой войны «уничтожили и заменили на лубок». Москва присвоила себе победу и сделала ее своим оружием не только внутри страны, но и за ее пределами, считает он.

Ранее глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что во время Второй мировой войны украинцы воевали за чужие интересы.

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