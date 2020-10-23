США ввели санкции против российского НИИ

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.
Уточняется, что ограничения наложены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
20 октября США объявили о расширении санкций против газопровода «Северный поток-2». Ограничения распространяются на компании, которые помогают в модернизации или установке оборудования на судах для укладки труб, а также осуществляют финансирование таких работ.