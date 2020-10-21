Санкции США против «Северного потока-2» ударят по сотне компаний

Санкции США против газопровода «Северный поток-2» ударят по более чем 120 компаниям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Nord Stream 2 AG.

Меры, нацеленные против проекта, оказывают влияние на западных подрядчиков и инвесторов, заявили в компании. Санкции напрямую затронут более сотни фирм из 12 стран Европы. В Nord Stream также отметили, что ввод газопровода соответствует интересам Европы в сфере сохранения климата и способствует экономическому процветанию европейских потребителей.

20 октября США объявили о расширении санкций против проекта «Северный поток-2». Новые меры затронули компании, которые помогают в модернизации или установке оборудования на судах для укладки труб, а также финансируют такие работы.

США ввели первые санкции в отношении российского газопровода в конце 2019 года, после чего с Россией отказалась сотрудничать европейская компания Allseas, она предоставляла трубоукладчик для строительства. Летом 2020 года Вашингтон пригрозил расширить ограничения и распространить их на компании, страхующие суда для завершения строительства, и фирмы, участвующие в дооборудовании кораблей.