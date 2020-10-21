В ЕС задумались об ответных санкциях против США и Китая

Страны Евросоюза задумались о введении контрмер в ответ на возможные санкции США и Китая, пишет газета Handelsblatt.

По данным издания, разработкой соответствующих мер реагирования занимается аналитический центр стран объединения — Европейский совет по международным отношениям (ECFR). Инициативу возглавляют представители Германии и Франции, к процессу привлечены ключевые чиновники, парламентарии и специалисты из сферы экономики.

В частности, обсуждается создание экспортного банка ЕС, призванного обеспечить независимость стран объединения от США. Предполагается, что это позволит Брюсселю вводить ответные санкции в случае необходимости. Кроме того, рассматривается возможность ограничений на импорт мобильных телефонов из Китая.

20 октября США объявили о расширении санкций против проекта «Северный поток-2». Новые меры затронули компании, которые помогают в модернизации или установке оборудования на судах для укладки труб, а также финансируют такие работы.

Первые санкции в отношении российского газопровода Вашингтон ввел в конце 2019 года. После этого с Россией отказалась сотрудничать европейская компания Allseas, которая предоставляла трубоукладчик для строительства. Летом 2020 года Вашингтон пригрозил расширить ограничения и распространить их на компании, страхующие суда для завершения строительства, и фирмы, участвующие в дооборудовании кораблей.