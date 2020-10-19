Траты Европы на борьбу с кризисом обернулись рекордным дефицитом

Дефицит бюджета 19 стран еврозоны из-за пандемии коронавируса увеличится в этом году в 10 раз по сравнению с предыдущим годом и достигнет 976 миллиардов евро. Это будет равно 8,9 процента ВВП, что станет рекордом с 1995 года, пишет Financial Times.
Предыдущий пик пришелся на начало 2010 года, когда дефицит вырос до 6,6 процента ВВП. Тогда это обернулось долговым кризисом и вызвало беспокойство инвесторов. Однако в этом году от них не поступало никаких сигналов тревоги по поводу резкого увеличения государственных трат на борьбу с пандемией. Стоимость заимствований даже для таких стран, как Италия и Греция, в начале октября упала до рекордно низкого уровня из-за масштабной программы ЕЦБ по скупке гособлигаций.
«Сначала стоит беспокоиться о победе в войне, а потом придумывать, как за нее расплатиться», — сказала главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт. После недолгого периода восстановления европейские страны могут столкнуться с новой рецессией, экономический спад возможен в четвертом квартале, считают аналитики.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) предсказал, что госдолг еврозоны, выросший более чем на 15 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом, достигнет 100 процентов ВВП в этом году и останется на таком же уровне в следующем. В середине лета лидеры стран ЕС согласовали план по спасению экономики, который рассчитан на 750 миллиардов евро.