Траты Европы на борьбу с кризисом обернулись рекордным дефицитом

Дефицит бюджета 19 стран еврозоны из-за пандемии коронавируса увеличится в этом году в 10 раз по сравнению с предыдущим годом и достигнет 976 миллиардов евро. Это будет равно 8,9 процента ВВП, что станет рекордом с 1995 года, пишет Financial Times.

Материалы по теме За бугром Богачи по всему миру прячут миллионы от властей. Как на этом зарабатывают маленькие страны? Санкции раздора Почему США мешают сближению европейского и российского рынков

Предыдущий пик пришелся на начало 2010 года, когда дефицит вырос до 6,6 процента ВВП. Тогда это обернулось долговым кризисом и вызвало беспокойство инвесторов. Однако в этом году от них не поступало никаких сигналов тревоги по поводу резкого увеличения государственных трат на борьбу с пандемией. Стоимость заимствований даже для таких стран, как Италия и Греция, в начале октября упала до рекордно низкого уровня из-за масштабной программы ЕЦБ по скупке гособлигаций.

«Сначала стоит беспокоиться о победе в войне, а потом придумывать, как за нее расплатиться», — сказала главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт. После недолгого периода восстановления европейские страны могут столкнуться с новой рецессией, экономический спад возможен в четвертом квартале, считают аналитики.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) предсказал, что госдолг еврозоны, выросший более чем на 15 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом, достигнет 100 процентов ВВП в этом году и останется на таком же уровне в следующем. В середине лета лидеры стран ЕС согласовали план по спасению экономики, который рассчитан на 750 миллиардов евро.