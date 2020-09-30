Европа ослабит евро ради будущего экономики

Европейский центробанк (ЕЦБ) пересмотрит денежно-кредитную политику и повысит целевой показатель по инфляции ради будущего экономики и ее роста. Это с большой долей вероятности приведет к ослаблению евро, пишет CNBC.

О возможных изменениях в политике рассказала глава ЕЦБ Кристин Лагард. Она воздержалась от прямых указаний, ограничившись расплывчатыми формулировками. «В нынешних условиях низкой инфляции проблемы, с которыми мы сталкиваемся, отличаются от тех, что имели место в 2003 году, и это обстоятельство должно быть отражено в нашем целевом показателе инфляции», — отметила глава ЕЦБ.

С 2003 года целевой уровень инфляции в еврозоне установлен на отметке 2 процента, хотя регулятор стремился проводить политику таким образом, чтобы реальные показатели роста цен оставались чуть ниже. В настоящее время экономисты высказывают сомнения в оправданности такого подхода, поскольку низкая инфляция сопряжена с ограниченным ростом ВВП, что особенно ощутимо в условиях глобального кризиса.

На протяжении 11 лет годовая инфляция в еврозоне не достигала даже целевого показателя, в среднем составляя 1,2 процента. С 1999 по 2008 год она держалась на уровне 2,3 процента. По итогам августа 2020-го месячная инфляция оказалась отрицательной и составила минус 0,2 процента после 0,4 процента в июле.

Аналогичные шаги по повышению целевого показателя инфляции в последнее время предпринимает Федеральная резервная система (ФРС) США, глава которой Джером Пауэлл также говорит о необходимости стимулировать экономический рост нетрадиционными средствами.

Регулирование уровня инфляции и общего количества денег в экономике является основной задачей центробанков по всему миру. Обычно она достигается двумя инструментами: изменениями ключевой ставки и норматива обязательных резервов, которые банки держат на специальных счетах в ЦБ в зависимости от объема привлеченных средств.

Более высокая ставка и повышенный норматив резервов приводят к тому, что кредитование становится дороже, а ресурсы банковской системы, пригодные для выдачи займов, сокращаются. В результате количество денег в экономике снижается, спрос на товары и услуги падает, замедляя инфляцию. При снижении ставки и норматива резервов происходят обратные процессы. При этом большинство цетробанков устанавливают ориентир по инфляции, вокруг которого строят свою политику.

Уровень ключевой ставки прямо влияет не только на проценты по кредитам и вкладам, но и на доходность облигаций, в том числе государственных, а также на спрос на них со стороны иностранных инвесторов. От последнего зависит в том числе и курс валюты, в случае с еврозоной — евро. Чем ниже ставка ЕЦБ, тем менее привлекательными становятся номинированные в евро активы, а курс евро — слабее.