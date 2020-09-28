Курс евро установил новый рекорд, поднявшись выше уровня в 92 рубля за единицу впервые с января 2016 года, следует из данных торгов на Московской бирже.

На момент публикации единая европейская валюта торговалась по 91,96 рубля. На пике ее стоимость доходила до 92,03 рубля. Рост по сравнению с закрытием предыдущей сессии составил 1,06 рубля, или 1,2 процента.

Курс доллара на момент публикации составлял 78,84 рубля за единицу. На пике он достигал 79 рублей, а рост за день составил 0,61 рубля, или один процент.

Ослабление курса рубля случилось на фоне нескольких событий: обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе, ситуации вокруг предполагаемого отравления Алексея Навального и угрозы введения новых санкций в отношении России.