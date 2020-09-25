В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 25 сентября, курс доллара взлетел до 78 рублей, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 16:53 он достиг 78,02 рубля. Евро вырос до 90,76 рубля.

Российская валюта падала с начала торгов, после чего, с 13:45, в течение часа она корректировалась, но затем падение только ускорилось. Для доллара это максимум с марта, для евро — с февраля 2016 года.

Такая динамика наблюдается на фоне незначительного снижения нефтяных котировок. Главной угрозой остаются санкционные риски в связи с ситуацией в Белоруссии и предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального, который продолжает находится на восстановлении в Германии.

Ранее издание Business Insider со ссылкой на источник в разведке сообщило, что президента Франции Эммануэля Макрона разозлила версия инцидента с Навальным, которую ему пересказал президент России Владимир Путин. По данным источников, разговор, где Путин предположил, что оппозиционер отравил сам себя, подорвал натянутые отношения между Москвой и Брюсселем.

На этом фоне Европа и США впервые могут выступить единым санкционным фронтом против России. Cенаторы США от обеих партий предложили ввести санкции против российских официальных лиц из-за ситуации с Навальным.

Также угрозой рублю остается опасность введения новых ограничений в случае второй волны коронавируса. В последние сутки в России фиксируется рост количества заболевших, в том числе в Москве их стало больше в 1,5 раза.