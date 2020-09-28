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Курс рубля рухнул

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Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

В начале торгов на Московской бирже в понедельник, 28 сентября, курс рубля рухнул по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные площадки.

В первые минуты российская валюта укреплялась, но по состоянию на 10:18 доллар взлетел до 78,75 рубля, максимум с конца марта, а евро — до 91,69 рубля, несмотря на слабую попытку коррекции.

Несмотря на ослабление рубля, главные российские фондовые индексы растут. Индекс Мосбиржи прибавляет один процент, а РТС — 0,3 процента.

Главным фактором, влияющим на рубль, стал обострившийся в выходные конфликт между Азербайджаном и Арменией. Он случился на фоне угрозы новых санкций в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, а также резкого роста числа заболевших коронавирусом.

С начала сентября доллар подорожал на 5 рублей, а евро — на 3,5 рубля. За год рост составил 17 и 23 рубля соответственно. Таким образом, российская валюта за девять месяцев обесценилась на четверть. Для сравнения, украинская гривна потеряла около 15 процентов.

Ранее стало известно, что американский банк Goldman Sachs назвал рубль одной из самых перспективных валют развивающихся стран.

Курс доллара от TradingView
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