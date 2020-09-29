Курсы доллара и евро взлетели

В начале торгов на Московской бирже курс евро взлетел выше 93 рублей, а доллар вплотную подошел к 80 рублям, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:17 доллар достиг 79,7 рубля, на максимуме доходил до 79,78 рубля. Евро поднимался до 93,1 рубля, а затем скорректировался до 93,03 рубля.

Главные российские фондовые индексы, Мосбиржа и РТС, ведут себя разнонаправленно, не реагируя на динамику рубля. Первый растет на 0,5 процента, а второй опускается менее чем на 0,1 процента.

В начале сентября доллар торговался на уровне 73,5 рубля, а евро — 87,6 рубля. С начала года рубль ослабел к ним практически на четверть, что является третьим худшим результатам среди валют развивающихся стран.

Давление на рубль оказывают в первую очередь геополитические риски. Это протесты против Александра Лукашенко в Белоруссии, резкое обострение конфликта в Нагорном Карабахе и ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным, из-за которой Европа и США планируют усилить санкционное давление.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящее с национальной валютой волатильностью, подчеркнув, что период падения обязательно сменится периодом роста. В то же время он заметил, что говорить о сроках, когда рубль начнет укрепляться, пока невозможно.