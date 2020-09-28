В Кремле заявили о вере в рост рубля в неизвестные сроки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ослабление рубля в последний месяц волатильностью, которую сложно не заметить, передает «Интерфакс».

При этом, заявил он, «совсем недавнее и давнее прошлое» позволяют говорить о возвращении российской валюты на утраченные позиции, однако когда это случится, никому не известно.

В Кремле верят, что текущая ситуация полностью описывается моделью, когда за падением следует период укрепления национальной валюты. «Другое дело — в какие сроки это произойдет», — подчеркнул он.

С начала сентября доллар стал дороже на 5 рублей, а евро — на 3,5 рубля. С января российская валюта обесценилась примерно на четверть, а, к примеру, украинская гривна потеряла около 15 процентов.

В последнее время на рубль давление оказывают сразу несколько геополитических факторов. Среди них протесты в Белоруссии, ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным, которая угрожает серьезными санкциями со стороны Европы и США, а также обострение конфликта в Нагорном Карабахе.

По состоянию на 13:35 доллар на Московской бирже торгуется на уровне 78,33 рубля, а евро — 91,82 рубля, что является многомесячным и многолетним максимумами.

Ранее сообщалось, что американский инвестиционный банк Goldman Sachs назвал рубль одной из самых перспективных валют развивающихся стран.