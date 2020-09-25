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В России предложили повысить еще один налог

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Андрей Кутепов
Андрей Кутепов
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил изменить расчет налога на дивиденды для компаний. Соответствующую инициативу он направил в адрес главы правительства Михаила Мишустина, сообщает РИА Новости.

По его мнению, повысить сборы следует с тех организаций, которые получают доход такого характера в размере выше 50 миллионов рублей. В случае дохода выше 300 миллионов сенатор считает необходимым еще поднять ставку.

По более высокой ставке Кутепов предлагает облагать только сумму, превышающую 50 миллионов рублей. Вырученные деньги, отмечает член Совфеда, можно потратить на реализацию нацпроектов.

Сенатор напомнил, что, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС) России, общая сумма дивидендов на 1 октября 2019 года составила 5,7 триллиона рублей. Из них физлицам — резидентам России надлежало выплатить 308 миллиардов рублей, нерезидентам — 16 миллиардов, иностранным компаниям — 1,5 триллиона, а российским организациям — 303 миллиарда.

В марте президент России Владимир Путин объявил о введении аналогичного налога на доходы граждан по депозитам. Он коснется вкладчиков, чьи вклады в совокупности превышают миллион рублей. По оценке главы «Сбера» Германа Грефа, налог затронет только 1-2 процента клиентов крупнейшей российской кредитной организации.

Также в сентябре стало известно, что в новом проекте федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов предусмотрено изменение налога на дополнительный доход (НДД) и увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) через введение рентного коэффициента. С помощью этих мер, вызвавших резкое недовольство компаний, правительство намерено собирать в бюджет более 200 миллиардов рублей каждый год.

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