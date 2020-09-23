Названы главные пострадавшие от повышения налогов

В результате изменений в налоге на дополнительный доход (НДД) и налоге на добычу полезных ископаемых (НДПИ) главными пострадавшими станут компании, связанные с добычей тяжелой нефти. Об этом на Тюменском нефтегазовом форуме сообщил вице-премьер Юрий Борисов, передает ТАСС.

В числе таких компаний он назвал «Лукойл», «Газпром нефть» и «Татнефть». По словам чиновника, правительство вынуждено было пойти на изменение «уже принятых правил игры» из-за ситуации с бюджетом.

Дополнительные расходы правительства, возникшие в результате ситуации с коронавирусом, Борисов оценил в четыре триллиона рублей. Он заметил, что их необходимо каким-то образом компенсировать, но в случае быстрого восстановления экономики можно будет вернуться к тем механизмам, что обеспечивали преференции российским компаниям.

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Законопроект об изменении НДД и НДПИ расширяет перечень месторождений, к которым применяется НДД, и отменяет льготы по НДПИ для выработанных месторождений.

Также он вводит рентный коэффициент в размере 3,5 для производителей удобрений и компаний по добыче твердых полезных ископаемых, кроме угля, алмазов, золота, торфа и общераспространенного сырья. Предполагается, что федеральный бюджет в результате принятия поправок станет получать по 237 миллиардов рублей в год.

Такая инициатива вызвала протест у нефтяных компаний, из-за чего они обратились к президенту России Владимиру Путину. А для представителей ненефтегазовой добычи повышение налогов оказалось сюрпризом — о введении рентного коэффициента они узнали только в момент, когда проект федерального бюджета начали рассматривать в правительстве.

В числе прочих мер, с помощью которых власти намерены пополнить бюджет, — повышение акциза на сигареты и резкое увеличение госдолга.