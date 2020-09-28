Экономика
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Азербайджан сделал последнее предупреждение Армении
Россия обошла по поставкам газа в Китай своего главного конкурента
Брат разоблачил притворявшуюся онкобольной и наживавшуюся на этом сестру
Голливудская актриса снялась обнаженной в честь дня рождения и восхитила фанатов
Часть правительства Камчатки покинет свои посты
Игрока клуба НБА арестовали за хранение марихуаны
США уничтожили «российский» «Панцирь»
Мужчина сходил за продуктами и неожиданно разбогател на 200 тысяч долларов
Меркель тайно посетила Навального в клинике
Новости партнеров

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Общенациональный план восстановления российской экономики, утвержденный правительством, стал дороже, чем предполагалось. Стоимость мероприятий, которые следует провести до конца 2021 года, составит 6,4 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».

Предполагается, что программа позволит выйти на рост в три процента ВВП. Главными инструментами стали цифровизация госуправления, дерегулирование, точечные субсидии, дорожные инвестиции и взаимодействие с бизнесом.

Как отмечается в материале, документ во многом новый — треть плана появилась в конце лета — и объединяет уже предпринятые ранее действия по борьбе с кризисом. Его отличает почти полное отсутствие протекционистских мер, а также замена выделения финансирования на субсидирование через сниженные кредитные ставки и госгарантии.

При этом пострадавшие отрасли предложено использовать для системного развития. Речь идет, например, о туризме и легкой промышленности, по которым ситуация с коронавирусом ударила сильнее, чем по другим. Та же идея используется в оборонно-промышленном комплексе, где власти хотят ускорить импортозамещение.

Большое количество инициатив должно быть реализовано уже осенью-зимой. Издание отмечает, что их исполнение обязательно повысит количество конфликтов в бизнес-среде, которая работает с государством, и внутри самого госаппарата.

Тем не менее правительство Михаила Мишустина надеется, что после успешно завершенного первого этапа второй, с октября 2020 года по июнь 2021-го, позволит вернуть реальные доходы населения на уровень 2019 года, стабилизировать и снизить безработицу. Третий этап обещает снижение безработицы ниже пяти процентов и устойчивый рост доходов.

План восстановления экономики утвержден на заседании правительства 23 сентября. Ранее он оценивался в пять триллионов рублей.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что экономика России не сумеет перейти к быстрому росту. По его мнению, базовый прогноз Минэкономразвития по росту ВВП слишком оптимистичный.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Быстро поднятая не считается упавшей
В России предложили повысить еще один налог
В России утвердили план восстановления экономики
Кудрин усомнился в росте экономики России
Другие материалы рубрики
Экономика00:0223 сентября

«Мы не про жадность»

Microsoft 25 лет приучала весь мир к Windows. Что позволит ей победить Apple?
09:38Сегодня

Россия обошла по поставкам газа в Китай своего главного конкурента

08:01Сегодня

Назван самый полезный клубничный йогурт

07:26Сегодня

Кредитные карты в России оказались под угрозой

Экономика19:5824 сентября

Арктика в пространстве и во времени

Об уникальной экспедиции в северные широты
03:40Сегодня

Россиянам назвали условия для получения второй пенсии

17:0927 сентября

Британская королевская семья приготовилась «затянуть пояса»

14:0927 сентября

У Tesla появился дешевый конкурент

Экономика00:0327 сентября

Без начала и конца

В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
12:1427 сентября

Россиянам рассказали о процессе создания лекарства от коронавируса

01:5926 сентября

Европа продолжила «воевать» с Apple

19:4326 сентября

Инвестсоглашение придаст новый импульс развитию Приобского месторождения

Россия
Заслуженный пилот России назвал вероятную причину крушения Ан-26 под Харьковом
В Москве зафиксировали 1792 случая заражения коронавирусом
«Вынуждают разбираться в том, куда нажимать»
Миллионы людей не могут нормально пользоваться интернетом. Почему им не спешат помочь?
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве
Собянин призвал принять меры из-за роста заболеваемости COVID-19
Почему растет число случаев коронавируса и что делать москвичам
Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 7,5 тысячи
«Убить человека? Да, бывает»
 
Все материалы
Мир
Южная Корея захотела расследовать гибель в КНДР чиновника из Сеула
Старый бодрый Трамп
Протесты, кризис и коронавирус. Как самый неудачливый президент в истории США может выиграть выборы?
Бывший менеджер Трампа попытался покончить с собой
Нехорошие районы
Власти Сирии и Турции готовы уничтожить старые кварталы. Почему они так боятся их жителей?
Трамп пообещал мирную передачу власти
Ёсихидэ Суга«Отношения с Японией будут только хуже»
Новый премьер Японии — мастер политических интриг. Как он собирается забрать Курилы у России?
В США заблокировали запрет на скачивание TikTok
Все материалы
Бывший СССР
Уничтожение боевых танков Азербайджана попало на видео
На Украине разбился военный самолет с курсантами
Авария произошла во время учебного полета. Погибли 22 человека
Расшифровка черных ящиков разбившегося Ан-26 затянется
«Наглый плевок в лицо народу»
Фальшивые протоколы, приписки и угрозы: как Лукашенко на самом деле победил на выборах
Президент Азербайджана заявил о жертвах среди населения и военных
«Его режим враждебен всем»
Россия в разгар протестов поддерживает Лукашенко деньгами. Повторит ли Белоруссия судьбу Украины?
В России призвали прекратить огонь в Нагорном Карабахе
Все материалы
Экономика
Европа продолжила «воевать» с Apple
«Мы не про жадность»
Microsoft 25 лет приучала весь мир к Windows. Что позволит ей победить Apple?
Инвестсоглашение придаст новый импульс развитию Приобского месторождения
Арктика в пространстве и во времени
Об уникальной экспедиции в северные широты
Tesla назвали музой Китая
Без начала и конца
В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
Российским офшорам отказали в снижении налогов
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыты подробности гибели на зоне держателя российского воровского общака
В деле об убийстве младенца российскими врачами появились угрозы расправой
«Я сгорю за десять миллионов долларов»
В начале 90-х бандиты захватили ростовских школьников. Они получили огромный выкуп, но потеряли все
Часовой покончил с собой в российской воинской части
«Идти, стрелять и лить кровь»
Командир легендарного спецназа «Альфа» — о службе в Кремле, жестоких приказах Ельцина и лихих 90-х
Генерал СВР сравнил роль технологий и агентов в работе российской разведки
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
Игрока клуба НБА арестовали за хранение марихуаны
Сбил спесь
Чемпион UFC унизил зарвавшегося претендента. Вместо титула — нокаут и кровь
Макгрегор ответил на критику главы UFC
Рэй Кэррут в зале суда«Я хочу, чтобы он умер»
Американскому футболисту прочили звездную карьеру. Но он убил беременную подругу и сел на 19 лет
Гол Смолова принес «Локомотиву» победу над ЦСКА в московском дерби
Охота на чемпиона
Суперматч «Ливерпуль» — «Арсенал» и битва «Сити» с «Лестером» — главные интриги тура АПЛ
«Лестер» реализовал три пенальти и разгромил «Манчестер Сити»
Все материалы
Культура
Организаторов отбора на «Детское Евровидение» обвинили в подтасовке
«Без власти всегда поднимается криминал»
Создатель первой российской хипхоперы о мире без полиции, боевиках и возвращении на сцену
Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями
«Господи, здесь все в крови»
Как выглядит один рабочий день британского полицейского
Вдовца Легкоступовой заподозрили в краже ее драгоценностей
«Я хотел показать жуткую изнанку американской мечты»
Семья как секта, призраки приватизации и демонический Джуд Лоу: кто снял самый умный триллер месяца
Семья Ефремова собралась засудить Пашаева
Все материалы
Интернет и СМИ
Отсидевший белорусский хакер похвастался успехами в жизни
На Нобелевскую премию мира выдвинули российскую уборщицу
Telegram «упал»
«О господи, они объединили наготу и детей!»
Герои телешоу раздеваются и показывают детям гениталии. Почему россиян это злит и возмущает?
Российская социальная сеть рассказала о мечтах людей со всей страны
«На них нужно давить»
Российские компании страдают из-за зарубежных IT-гигантов. Как это исправить?
Все материалы
Ценности
Пэрис Хилтон показала роскошное авто за миллионы рублей и была обругана
Коронный прием
Советские ковры и преклонение перед женщиной: во что COVID-19 превратил главное модное событие года
Девушка сэкономила на пластической операции и осталась с изуродованной грудью
Народный коррупционер
Как нищий африканец возглавил страну и пустил деньги голодающего народа на роскошные дворцы
Dolce & Gabbana представил новую коллекцию одежды из лоскутов ткани
54-летняя Сальма Хайек показала седину и лицо без макияжа и восхитила фанатов
Сердобольный князь
Как один из самых богатых правителей мира кормит подданных и спускает миллионы на поиск НЛО
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Женщина без усилий похудела на девять килограммов и раскрыла свой секрет
Нелегальная фирма мыла и перепродавала использованные презервативы
Смертоносные тропические шершни убили мужчину в Испании
Томас Маршалл, Дональд Макартур и Джеймс Дукат возле маяка на Эйлин-МорОстров проклятых
Смотрители маяка бесследно исчезли с безлюдного острова. Перед пропажей они оставили странные записи
Грабитель-наркоман угрожал персоналу магазина кием и застрял в дверях
«В смысле ты не пьешь водку?»
История россиянки, которая перебралась в Венецию и распробовала сладкую жизнь
Все материалы
Мастер-краснодеревщик сделал из досок точную копию Honda CR-V
Видео: изучаем карбоновый «Геландеваген» за 38 млн рублей
Этот царский Mercedes-Benz G-Class — совместная работа Mansory и Philipp Plein
Audi назвала спецверсию R8 в честь Нюрбургринга
Porsche и Need for Speed
В Санкт-Петербурге отметили 20-летие Need for Speed: Porsche Unleashed выставкой спорткаров
Skoda подтвердила скорую премьеру новой Fabia
Видео: нашли и отмыли редчайшие люксовые праворульные Жигули для Англии
Первая мойка за 20 лет: узнаем, какого цвета эта Lada Riva
Ford обнадежил фанатов моторов V8
Все материалы
Дом
В России резко подорожали дачи
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
В США выставили на продажу квартиру с бесплатным «вечным» пивом
У бывшего министра обороны России нашли заброшенную дачу
Ретроград
Советский фотограф отдал Москве всю жизнь. Как она выглядела 100 лет назад?
Найдена самая маленькая квартира России
Как у людей
Парк-домино, велосипедный рай и танцы над деревьями — как меняются города по всему миру
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Три «Точки роста» появятся в Ненецком автономном округе
Золотое кольцо
Дорога вокруг Москвы строится уже почти 20 лет и постоянно дорожает. Почему она так важна?
Главный источник питьевой воды Нижнего Тагила очистят за 450 миллионов рублей
С чистого листа
Пандемия оставила без работы миллионы россиян. Как им пережить кризис?
Детская художественная школа открылась в Чечне после модернизации
«Для меня это была пытка»
Тысячи россиян с рождения живут изгоями. Почему общество не принимает их и как это исправить?
Российским IT-разработчикам выдадут гранты на семь миллиардов рублей
Все материалы