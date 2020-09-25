В России утвердили план восстановления экономики

Правительство России утвердило общенациональный план действий по восстановлению экономики после кризиса. Такое сообщение опубликовано на сайте кабмина.

Программа должна поспособствовать росту занятости и доходов населения, а также обеспечить долгосрочные структурные изменения в экономике. Последние предполагается обеспечить за счет новых технологий, развития на рынке труда и образования, улучшения скорости строительства и качества жилья, импортозамещения и ориентации на экспорт.

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План включает в себя порядка 500 мероприятий. Он рассчитан до конца 2021 года, его объем предварительно оценивается в пять триллионов рублей. Глава правительства Михаил Мишустин ранее подчеркивал, что часть его положений уже выполняются, и в целом проект синхронизирован с проектом бюджета на 2021 год.

Власти полагают, что полноценное исполнение плана позволит преодолеть спад и перейти к устойчивым темпам роста ВВП, которые должны превышать докризисные показатели.

В общей сложности на заседании 23 сентября принято 21 решение. Среди них также проект национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2024 года.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудин усомнился в том, что экономика России сможет перейти к быстрому росту. По его мнению, базовый прогноз Минэкономразвития по росту ВВП слишком оптимистичный.