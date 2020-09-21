Курс евро взлетел

В понедельник, 21 сентября, в начале торгов евро взлетел выше 90 рублей впервые с 8 сентября, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 11:10 евро вырос до 90,17 рубля. Доллар также прибавляет 0,6 процента. Американская валюта торгуется на уровне 76,23 рубля, максимум с 8 сентября. Главные российские фондовые индексы, Мосбиржа и РТС, теряют соответственно 1,24 и 2,2 процента.

Давление на рубль оказывает снижение нефтяных котировок. После роста на прошлой неделе Brent теряет 2,4 процента, приблизившись к уровню 42 доллара за баррель. Сорт WTI опустился на 2,6 процента, почти до 40 долларов.

Дополнительной опасностью для валют развивающихся рынков, в том числе рубля, является продолжающееся падение турецкой лиры, которая рухнула до минимума к доллару за всю историю.

В пятницу, 18 августа, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента, тем самым прервав курс на снижение главного параметра денежно-кредитной политики. В регуляторе объяснили такое решение уровнем инфляции, который оказался выше ожидаемых параметров.