Названы условия для падения рубля

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган назвал условия для ослабления рубля, указав на волатильность на мировых рынках из-за выборов в США, а также неопределенность в отношении новых международных санкций. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист заметил, что каких-то серьезных предпосылок для падения рубля на сегодня нет. «Если, конечно, не произойдет нечто непредвиденное», — сказал он.

При этом он указал на высокую волатильность на мировых рынках в связи с грядущими выборами президента США. «Будут трястись рынки — будет слабеть и рубль, как валюта всех развивающихся стран», — сказал Коган.

Он также помнил о неопределенности в отношении санкций. Так, в преддверии президентских выборов в США Россия — традиционно удобная мишень, заметил специалист. «За ее счет можно решать свои внутриполитические проблемы. Если санкционный фактор будет усиливаться, то и рубль будет ослабевать», — пояснил эксперт.

Кроме того, на валютный курс могут повлиять цены на нефть. При этом каких-либо сильных изменений по нефтяным котировкам нет. «Думаю, мы скорее можем уйти вверх, чем вниз», — считает экономист.

Ранее сообщалось, что среди россиян увеличился спрос на иностранную валюту, они стали покупать ее чаще. В мае и июне покупки иностранной валюты не только восстановились после пандемии коронавируса, но и побили шестилетний рекорд. Суммы менее пяти тысяч долларов популярностью среди россиян не пользовались. Общий размер сделок на 500-2000 долларов в июне составил 489,3 миллиона долларов.