Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Среди россиян увеличился спрос на иностранную валюту, они стали покупать ее чаще. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Как пишет издание, в мае и июне покупки иностранной валюты не только восстановились после пандемии коронавируса, но и побили шестилетний рекорд. По подсчетам регулятора, в феврале и марте россияне, покупавшие валюту на сумму более пяти тысяч долларов, приобрели всего 31,6 и 44,21 миллиона долларов. А уже в мае и июне объемы сделок увеличились до 310,6 и 607,2 миллионов долларов соответственно. При этом июньский показатель стал рекордным с ноября 2018 года.

Примечательно, что суммы менее пяти тысяч долларов популярностью среди россиян не пользовались. Общий размер сделок на 500-2000 долларов в июне составил 489,3 миллиона долларов, что в два раза меньше январского и февральского показателей.

Главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов считает, что такой тренд продолжится, но массовым не будет, поскольку россияне удовлетворили свои первичные потребности в резервах. Кроме того, приобретение валюты зависит от сезонности, когда люди планируют отпуска — в конце весны и летом. Однако нынешний год на предыдущие не похож из-за роста интереса к крупным суммам.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников назвал причину недооцененности рубля в мире. По его словам, на данный момент курс рубля недооценен в связи с повышенной оценкой рисков инвесторами. При этом министр ожидает положительной динамики в 2020 году и начале 2021 года. Он отметил, что за этот период рубль должен вернуться к фундаментальным значениям.