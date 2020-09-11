Россиянам решили помочь с дополнительным доходом

В Налоговый кодекс предложили внести 12 поправок, которые помогут россиянам с дополнительным доходом и сделают более выгодными операции с ценными бумагами. С предложением в Минфин обратилась Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), пишут «Ведомости».

Среди предложений — предоставить покупателям корпоративных и государственных облигаций ежегодный налоговый вычет, аналогичный условиям по вкладам. Это позволит привлечь деньги на долговой рынок. Кроме того, в НАУФОР предложили отменить налогообложение валютной переоценки номинированных в иностранной валюте корпоративных облигаций, убрать НДС для инвестиционных советников и брокеров, работающих с валютой и драгметаллами.

Однако эксперты, опрошенные изданием, считают, что в нынешней ситуации государство может решить не идти на стимулирование развития фондового рынка подобными мерами. Причиной они назвали отток вкладов с депозитов на фоне кризиса и понижения ключевой ставки Центробанка. С другой стороны, бюджет в нынешней ситуации остро нуждается в деньгах, отмечает издание. В Минфине предложение НАУФОР пока не прокомментировали.

Ранее стало известно о рекордном побеге россиян из банковских вкладов в альтернативные инструменты сбережений и рынок ценных бумаг. Отток средств последовал за снижением ключевой ставки и ставок по депозитам. По итогам второй декады августа средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих больше всего депозитов физлиц в рублях, упала до 4,45 процента.