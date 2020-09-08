Оценена зависимость рубля от западных санкций

Опрошенные РБК аналитики оценили степень зависимости курса рубля от угрозы введения новых западных санкций в отношении России. По их мнению, без этого фактора российская валюта была бы крепче и не продемонстрировала бы четырехлетний минимум по отношению к евро, достигнутый 7 сентября.

По мнению экономистов, основными причинами ослабления курса рубля в последнее время стали политическая ситуация в Белоруссии и угроза применения новых санкций в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным.

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В ходе торгов 7 сентября курс евро впервые с 2016 года достиг отметки 90 рублей за единицу европейской валюты. Доллар в то же время торговался по 76,24 рубля. К концу сессии российская валюта немного укрепилась — до 89,5 за евро и 75,8 рубля за доллар.

По мнению главного экономиста инвестбанка ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, без влияния новостей последних трех недель курс рубля равнялся бы примерно 72,5 за доллар. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает более вероятным гипотетический курс в 70 рублей за доллар. «В 2018 году санкционная премия была существенно больше — речь шла об отклонении курса на 10-15 рублей, а сейчас премия, которая образовалась на рынке, небольшая, это 3-5 рублей», — отмечает экономист, подчеркивая, что большинство инвесторов не верят в то, что возможные санкции окажутся слишком серьезными.

Остальные участники опроса назвали в качестве вероятного курса 69-71 рубль за доллар. По их оценкам, к концу 2020 года американская валюта будет стоить около 65-58 рублей.