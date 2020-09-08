Названа лучшая валюта для хранения денег

Лучшей валютой для хранения денег в ближайшие несколько месяцев останется швейцарский франк. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин, пишет РИА Новости.

Хороший рост по отношению к доллару в последние полгода показали также шведская и датская кроны. В целом три европейские валюты по росту к американской с начала года опередили даже евро, отметил Бабин.

Доллар в ближайшей перспективе может оказаться волатильным на фоне внутриполитической неопределенности в США из-за предстоящих в ноябре президентских выборов, ультрамягкой монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) и гражданских волнений, добавил эксперт.

Ранее эксперты предрекли доллару падение более чем на треть (36 процентов) по отношению к евро в течение 2021 года. Американская валюта уже обвалилась на 11 процентов с пикового значения 2020 года по сравнению с корзиной основных валют.

Курс евро 7 сентября 2020 года взлетел выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года. Доллар поднялся выше 76 рублей. Однако к концу торгового дня рубль отыграл часть падения на новостях о выходе Алексея Навального из комы. На открытии торгов на Московской бирже 8 сентября курс евро составил 89,8 рубля, доллар торгуется на уровне 75,94 рубля.