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Названа следующая глобальная резервная валюта

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Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Китайский юань в следующие десять лет может стать третьей глобальной резервной валютой после доллара и евро. К такому выводу пришли аналитики Morgan Stanley, пишет CNBC.

Рост инвестиций в китайскую экономику называют причиной увеличения спроса на юань. В настоящее время на него приходится только 2 процента глобальных резервов в иностранной валюте. Однако к 2030 году доля юаня может вырасти до 5-10 процентов и обойти японскую йену и британский фунт стерлингов.

В последние годы мировые центральные банки все чаще стали включать в свои резервы юань. Так, если в 2018 году китайская валюта была на счетах 60 процентов мировых регуляторов, то в 2019-м их количество увеличилось до 70 процентов.

Аналитики ожидают, что к концу 2021 года курс китайской валюты к американской укрепится и достигнет 6,6 юаня за доллар. В пятницу, 4 сентября, курс китайской валюты находился на уровне 6,85 юаня за доллар.

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