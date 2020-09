Китайские мегабанки приняли коронавирус на себя

Китайские мегабанки оказались главными пострадавшими от пандемии коронавируса и введенных правительством для борьбы с ней мер, приняв главный удар на себя, пишет CNBC. Их совокупная прибыль в годовом выражении снизилась как минимум на 10 процентов.

Резкое падение прибыли зафиксировали пять крупнейших банков Китая: Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China и Bank of Communications. Все они в конце августа опубликовали финансовую отчетность за первую половину 2020 года.

Ухудшение финансовых результатов стало самым значительным за последние 10 лет. При этом все пять кредитных организаций готовятся к дальнейшим проблемам и усугублению ситуации. Снижение прибыли стало следствием необходимости создавать дополнительные резервы на возможные потери по ссудам из-за снизившейся платежеспособности заемщиков. В соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), созданные резервы отражаются в качестве дополнительных расходов, что ведет к снижению прибыли и уменьшает собственный капитал банка.

К тому же, власти Китая распорядились снизить ставки ниже рыночного уровня по основным видам кредитов, возложив тем самым на банки ответственность за поддержку национальной экономики во время вызванного пандемией коронавируса кризиса. В масштабах всей банковской системы это обернулось недополученными доходами в размере 1,6 триллиона юаней (219 миллиардов долларов).

Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), рост ВВП Китая по итогам года составит 1 процент, что станет рекордно низким результатом за последние 40 лет.