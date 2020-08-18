Отношения между Китаем и США назвали предвоенными

Отношения между Китаем и США напоминают предвоенные из-за действий американской администрации. Об этом заявил востоковед, руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что Трамп после угроз в сторону приложения TikTok принялся за интернет-компанию Alibaba. «Нешуточная борьба идет с китайскими потребительскими товарами, с электроникой. Всемирный фронт развернут против технологии 5G и концерна Huawei», — назвал главные цели политолог.

Кроме того, Тавровский обратил внимание на шпиономанию США среди китайских студентов, работников культурных представительств и посольств. Такое развитие событий, по мнению востоковеда, напоминает предвоенное состояние дел.

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Ранее сообщалось, что TikTok грозит блокировка на территории США. 6 августа президент Трамп подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения, компанией ByteDance, и с владельцем соцсети WeChat, компанией Tencent. Оба проекта разработаны китайскими корпорациями. В Вашингтоне считают, что каждое из приложений «угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США».

США с 2017 года ведут торговую войну с Китаем. В начале 2020 года стороны решили пойти на взаимные уступки и заключили «первую фазу» сделки, тогда Пекин согласился закупать больше американских товаров. Однако позже американская сторона обвинила Китай в сокрытии данных о распространении коронавируса и отказалась заключать «вторую фазу сделки».

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