Риск военного конфликта США и Китая начал менять финансовый статус-кво

На глобальном финансовом рынке наметилось изменение статуса-кво — игроки начали отказываться от низкодоходных и надежных активов в пользу наличных. О кардинальном изменении тренда агентству Bloomberg рассказал представитель сингапурского хедж-фонда APS Asset Management Pte, он связывает изменения с реальными рисками вооруженного конфликта между США и Китаем.

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К числу низкодоходных и надежных активов традиционно относят государственные облигации США, в эти ценные бумаги вкладывают деньги многие страны по всему миру, например Россия. Однако основатель и директор хедж-фонда Кок Хой Вонг считает, что из американских бумаг пришла пора выводить деньги. Он настаивает, что рынок недооценивает риски реального военного столкновения между США и Китаем.

Вонг уверен, что во время американской избирательной кампании политическое напряжение может достигнуть пика, а США могут спровоцировать конфликт в Южно-Китайском море. Тогда «рынки будут паниковать и рушиться».

«До тех пор, пока американцы будут чувствовать, что Китай отстает от них в плане военной или экономической мощи, это соперничество будет продолжаться», — сказал Вонг. Под управлением хедж-фонда находятся активы примерно на 2,5 миллиарда долларов.

США с 2017 года ведут торговую войну с Китаем. В начале 2020 года стороны решили пойти на взаимные уступки и заключили «первую фазу» сделки, тогда Пекин согласился закупать больше американских товаров. Однако позже американская сторона обвинила Китай в сокрытии данных о распространении коронавируса и отказалась заключать «вторую фазу сделки».