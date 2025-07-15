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02:27, 15 июля 2025Мир

Во Франции предрекли Европе масштабный конфликт к 2030 году

Французские власти рассказали об угрозе крупной войны в Европе к 2030 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В Париже считают возможным возникновение к 2030 году в Европе масштабного конфликта. В военные действия может быть вовлечена как сама Франция, так и ее союзники, говорится в «Стратегическом национальном обзоре» (RNS) страны за 2025 год.

«Теперь ясно, что мы вступаем в новую эпоху повышенной угрозы возникновения масштабной войны высокой интенсивности за пределами национальной территории в Европе, в которую может быть вовлечена Франция и ее союзники», — говорится в документе.

В обзоре также часто встречаются утверждения о якобы «российской угрозе». Слова «Россия», «российский» и «Москва» упоминаются в документе более 80 раз.

Как утверждается, якобы присутствует реальная возможность агрессии со стороны РФ в отношении Европы в течение трех-пяти лет.

Ранее глава Франции Эммануэль Макрон выступил перед армией своей страны и призвал быть сильными. По его мнению, «постоянной, подготовленной, организованной и долговременной» угрозой остается Россия.

В свою очередь, полковник армии Штатов в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Российская армия стала непобедимой благодаря бесценному опыту и закалке боем на Украине.

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