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02:42, 15 июля 2025Экономика

В России подешевеют некоторые продукты

Доцент Балынин: В августе могут подешеветь картофель, свекла, томаты и огурцы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В августе в России подешевеют картофель, капуста, лук, морковь, огурцы, свекла, свежая зелень, груши, яблоки, сливы и бахчевые. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, снижение цен связано c поступлением на прилавки отечественного урожая.

В среднем, по оценкам Балынина, овощи и фрукты подешевеют на 20-30 процентов.

Ранее сообщалось, что к началу июля средняя оптовая стоимость свиной полутуши в России выросла на 30 процентов если сравнивать с аналогичным периодом 2024-го и вышла на отметку в 215 рублей за килограмм. Средняя цена окорока увеличилась на 19 процентов, карбонада — на 12 процентов, грудинки — на 22 процента.

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