В России резко подорожала свинина

NTech: Средняя оптовая цена свиной полутуши в РФ выросла на 30 % к началу июля

К началу июля 2025 года средняя оптовая стоимость свиной полутуши в России увеличилась на 30 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигла отметки в 215 рублей за килограмм. О резком подорожании этого вида мясной продукции в стране сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследовательской компании NTech.

Средняя цена окорока к этому времени выросла на 19 процентов, до 292 рублей за килограмм, карбонада — на 12 процентов, до 320 рублей, а грудинки — на 22 процента, до 250 рублей, уточнили эксперты.

Подобная динамика фиксируется, несмотря на рост производства свинины. По данным Минсельхоза, по итогам 2024 года в России было произведено на убой в общей сложности 6,3 миллиона тонн свиней (плюс 3,6 процента к уровню 2023-го). В начале 2025-го показатель оказался близким к прошлогоднему — около 2,4 миллиона тонн с января по май включительно.

Аналитики связывают резкое удорожание продукции из свинины в РФ с рядом факторов. Глава агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев к числу основных причин отнес высокую инфляцию и рост издержек отечественных производителей. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько связал увеличение цен с дисбалансом спроса и предложения. Первый показатель, уточнил он, остается на высоком уровне, тогда как ассортимент на внутреннем рынке продолжает оставаться ограниченным. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, в свою очередь, предположил, что удорожание товарных свиней в России могло быть вызвано незначительным снижением поголовья. На конец 2024 года в стране насчитывалось суммарно 27,8 миллиона свиней, что на 1,6 процента меньше, чем годом ранее.

До этого глава Минсельхоза Приморья Андрей Бронц рассказал о сравнявшейся стоимости мяса кур и свинины. Согласно официальной статистике на 23 декабря 2024-го, свинина (кроме бескостного мяса) подорожала в России год к году на 5,75 процента, а куры охлажденные и мороженые подешевели на 1,3 процента. Увеличению цен на первый вид мяса могло поспособствовать в том числе резкое наращивание экспорта на фоне ограниченного предложения на внутреннем рынке.