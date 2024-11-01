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09:07, 1 ноября 2024Экономика

Патрушев поручил за две недели остановить рост цен в России. Что для этого будут делать?

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев провел совещание с участием Банка России, на котором обсудил рост цен на продукты. Он поручил ответственным ведомствам в течение двух недель принять меры для стабилизации ситуации на рынке продовольствия. Патрушев напомнил, что конкретные шаги обсуждались еще в сентябре.

Патрушев назвал важнейшую задачу производителей

Вице-премьер рассказал, что массовая уборка урожая завершается и агропромышленный комплекс может обеспечить россиян необходимыми продуктами питания. Он подчеркнул, что показатели в этой сфере стабильны.

Патрушев также напомнил, что меры по предотвращению роста цен на продукты неоднократно обсуждались. «В сентябре, когда уже наблюдались негативные тренды по ряду позиций, была достигнута договоренность о реализации необходимых шагов», — сказал он.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Участники совещания обсудили необходимые в этой ситуации оперативные действия, а также долгосрочные меры. Одной из важнейших задач назвали обеспечение необходимого уровня производства продукции. Патрушев также поручил ответственным ведомствам ежедневно мониторить продовольственный рынок и в течение двух недель принять меры, чтобы стабилизировать ситуацию.

Минсельхоз назвал способ остановить подорожание сливочного масла

Министерство сельского хозяйства России ранее рассказало, как оно собирается бороться с ростом цен на сливочное масло. Остановить подорожание масла власти рассчитывают за счет увеличения его импорта из дружественных государств. Предполагается, что такие шаги стабилизируют ситуацию и насытят внутренний рынок.

В министерстве объяснили, что стоимость сливочного масла выросла, так как увеличились доходы населения и потребление молочной продукции.

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Уже 30 октября сообщалось, что турецкое сливочное масло вскоре попадет в российские магазины — первую партию продукта доставили накануне по Черному морю. Если поставка окажется удачной, то вскоре Россия, столкнувшаяся с резким ростом цен на продукт, сможет закупать его в Иране, Индии, Киргизии и Азербайджане.

ЖЗЛ
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