Россия получила первую партию сливочного масла из Турции

Первые 20 тонн турецкого сливочного масла доставили в Россию по Черному морю

Турецкое сливочное масло вскоре попадет в российские магазины. Первую партию продукта накануне, 29 октября, доставили по Черному морю, пишет Mash.

Издание не уточняет, в какой именно порт привезли масло, и называет поставку тестовой. Если она окажется удачной, то вскоре Россия, столкнувшаяся с резким ростом цен на продукт, сможет закупать его в Иране, Индии, Киргизии и Азербайджане.

С начала года импорт сливочного масла в Россию вырос до 110,2 тысячи тонн, что на девять процентов больше, чем годом ранее. Подавляющая его часть приходится на Белоруссию. Производство в России в те же сроки составило 384,3 тысячи тонн.

Ранее опрос участников рынка показал, что главной причиной резкого роста стоимости масла на российском рынке стало повышение себестоимости производства. Например, одна только стоимость сырья-молока увеличилась в два раза с начала года.

Также выше стали затраты на оклады специалистов, что связано с рекордно низкой безработицей, дороже кредиты из-за высоких ставок, выросли в цене горюче-смазочные материалы и логистика. Глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сравнил ситуацию с ростом цен на сливочное масло с прошлогодним подорожанием яиц.