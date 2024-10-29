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09:14, 29 октября 2024Экономика

Названа главная причина резкого удорожания сливочного масла в России

Forbes: сливочное масло в РФ подорожало из-за роста себестоимости производства

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Сливочное масло в России подорожало за год более чем на 20 процентов прежде всего из-за роста себестоимости производства этой продукции. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на участников рынка.

Представитель компании-производителя молочной продукции заявил, что только за последние два месяца стоимость закупки сырья-молока (цельного) увеличилась на 20-30 процентов. При этом прирост с начала года составил 100 процентов. Кроме того, существенно выросли затраты на оклады специалистов на фоне сохраняющегося кадрового дефицита. «Дороже стали займы у банков, растут в цене горюче-смазочные материалы и логистика», — резюмировал он.

В агрохолдинге «ЭкоНива» указали на рост себестоимости производства не только сырого молока, но и готовой молочной продукции. Сливочное масло, как уточнили в компании, не является исключением. В холдинге также заявили о росте затрат на упаковку, ремонт и обслуживание оборудования. Кроме того, за последнее время увеличилась и стоимость доставки, заключили в «ЭкоНива».

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), розничная стоимость сливочного масла в России по итогам сентября выросла на 5,1 процента, а января по середину октября — на 21,5 процента. В первый месяц осени средняя цена за килограмм этой молочной продукции составляла 1021,91 рубля против 824,52 рубля годом ранее.

В свою очередь, заместитель главы ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что средняя наценка розничных сетей на сливочное масло сейчас составляет более 70 процентов. На этом фоне глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сравнил ситуацию с ростом цен на сливочное масло с прошлогодним подорожанием яиц.

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      Анатолий Акулов
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