Россия резко нарастила поставки мяса за рубеж

Экспорт свинины из РФ вырос в 2024 году на 36 %, говядины — на 27 %

Россия по итогам января-ноября 2024 года резко нарастила поставки за рубеж. В частности, экспорт свинины вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023-го на 36 процентов, до 204,6 тысячи тонн. Об этом со ссылкой на данные Россельхознадзора сообщает ТАСС.

Поставки говядины год к году увеличились на 27 процентов, до 37,6 тысячи тонн, мяса и субпродуктов птицы — на 23 процента, до 360,5 тысячи тонн, готовой мясной продукции — на 19 процентов, до 82,4 тысячи тонн. В то же время, отмечается в материалах, за 11 месяцев текущего года на четверть сократился экспорт российских рыбы и морепродуктов, а также баранины.

В целом российская животноводческая продукция представлена сейчас на рынках более чем 105 стран мира. Как ранее отмечал глава федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов, успехи в наращивании экспорта говядины во многом обеспечены за счет поставок в государства Персидского залива — РФ сотрудничает в этом вопросе с каждым из них без исключения.

В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин указывал, что экспорт мяса из России вырос с 2014 года в десять раз.