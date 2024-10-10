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17:07, 10 октября 2024Экономика

Мишустин рассказал о выросшем в десять раз экспорте мяса из России

Премьер-министр Мишустин: экспорт мяса из России вырос с 2014 года в 10 раз

Фото: Михаил Метцель / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что экспорт мяса из России вырос в десять раз. Как сообщает ТАСС, речь идет о динамике с 2014 года, когда в ответ на санкции Запада было введено продовольственное эмбарго.

«Больше 0,5 миллиона тонн в прошлом году направили за рубеж. Причем спрос растет на все позиции — свинина, мясо птицы, говядина. Так что у предприятий есть хорошие возможности для расширения производства», — рассказал премьер-министр.

Глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин ранее поделился, что география российских поставок мяса насчитывает сейчас почти 100 стран.

По словам Мишустина, РФ планирует к 2030 году производить на 25 процентов больше сельскохозяйственной продукции, чем в начале текущего десятилетия, а экспорт должен вырасти в полтора раза.

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      Дмитрий Воронин
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