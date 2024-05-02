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17:35, 2 мая 2024Экономика

Вывоз мяса из России рекордно вырос

Глава НМА Юшин: вывоз животноводческой продукции превысил 1 млн тонн в 2023 году

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По итогам 2023 года суммарные объемы вывоза животноводческой продукции из России превысили 1 миллион тонн и оказались рекордными. В денежном выражении показатель составил два миллиарда долларов, заявил глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. Его слова приводит ТАСС.

Речь идет в том числе об экспорте животных и непищевой продукции, пояснил Юшин. При этом положительная динамика по объемам вывоза сохранилась и в начале этого года. Так, по итогам первого квартала темпы роста вывоза различных видов мясной продукции составили 3-8 процентов.

В 2024 году одной из главных задач станет достижение прироста в 10 процентов в сравнении с показателем 2023-го, уточнил Юшин. Реализации этой цели может поспособствовать расширение географии поставок мяса из России. В настоящее время у поставщиков из РФ, по его словам, есть возможность отправлять продукцию почти в 100 стран.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе сообщило, что по итогам 2023 года одним из самых востребованных видов мясной продукции из России у иностранных покупателей оказалась баранина. За 12 месяцев ее поставки выросли в 10 раз, до более чем 10 тысяч тонн.

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      Анатолий Акулов
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