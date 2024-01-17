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13:07, 17 января 2024Экономика

Россия многократно нарастила поставки за рубеж одного вида мяса

В 2023 году Россия увеличила экспорт баранины в 10 раз

Фото: Cindie Hansen / Unsplash

В 2023 году Россия многократно увеличила экспорт мяса баранины. Об этом со ссылкой на данные центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе пишет «Интерфакс».

Всего за рубеж было продано более 10 тысяч тонн этого вида мяса — отмечен рост по сравнению с показателем 2022 года в 10 раз, тогда объем поставок был не больше тысячи тонн. При этом самым крупным импортером российской баранины стал Иран, в лидерах по объему закупок также ОАЭ и Казахстан.

Представители одного из предприятий, поставляющих баранину за границу, ГК «Дамате», заявили, что рынок Ирана представляет большой интерес для российской овцеводческой отрасли. По их словам, это направление может стать значимым для поставок российского мяса.

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Ранее стало известно, что Правительство России в целях снижения цен на внутреннем рынке установило квоты на ввоз в страну говядины и мяса птицы со сниженной пошлиной в 2024 году. По сравнению с прошлым годом их размер не изменился — для говядины он составляет 570 тысяч тонн, в том числе 40 тысяч тонн свежего и охлажденного мяса, а для мяса птицы — 364 тысячи тонн, в том числе 100 тысяч тонн охлажденного фарша.

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