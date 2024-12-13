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13:46, 13 декабря 2024Экономика

Экспорт одного вида мяса из России вырос почти на 40 процентов

«Агроэкспорт»: экспортные поставки свинины выросли почти на 40 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

С января по начало декабря 2024 года экспортные поставки российского молока и мяса выросли на 20 процентов в стоимостном выражении. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

По его данным, экспорт мясной продукции увеличился до полутора миллионов долларов, а молочной — до 374 миллионов долларов. Как заявил глава центра Дмитрий Краснов, поставки птицы и говядины в стоимостном выражении увеличились на 12-13 процентов, а свинины — почти на 40 процентов, если сравнивать с прошлым годом. Для сыров и творога рост оценивается в 25 процентов, а для молока и сливок — в 40 процентов.

Краснов подчеркнул, что успехи в наращивании экспорта говядины во многом были обеспечены за счет рынка Персидского залива. В этом регионе не осталось ни одного государства, в которое бы РФ не поставляла свою мясную продукцию.

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Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2024 года суммарные объемы вывоза мяса и субпродуктов птицы из России увеличились на 11 процентов. При этом в самой России наблюдается резкое подорожание говядины. С 11 по 17 ноября стоимость этого вида мяса для мясоперерабатывающих предприятий дошла до рекордных за три года 700 рублей за килограмм. В том же периоде 2023 года речь шла о цене в 566 рублей за килограмм.

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