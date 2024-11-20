НСМ: отпускная цена говядины в РФ выросла до рекордных 700 рублей за килограмм

С начала 2024 года отпускные цены у производителей говядины в России взлетели. Об этом со ссылкой на расчеты Национального союза мясопереработчиков (НСМ) сообщает газета «Ведомости».

С 11 по 17 ноября стоимость говядины для мясоперерабатывающих предприятий достигла рекордных за три года 700 рублей за килограмм. В том же периоде 2023 года производители реализовывали говядину за 566 рублей за килограмм, а в 2022 и 2021 годах — за 520 и 516 рублей соответственно.

Для конечных продавцов стоимость говядины выросла меньше — в среднем, на 13 процентов с начала года. За последние две недели рост цен составил 5,2 процента. Поставщики объясняют подорожание с ростом отпускных цен на белорусских заводах, которые являются крупными поставщиками говядины в Россию.

По словам гендиректора Национального союза производителей говядины Романа Костюка, в последние семь лет в России наблюдается тренд на снижение маточного поголовья крупного рогатого скота (КРС), что существенно влияет на перспективу производства говядины. При сохранении текущих темпов снижения поголовья в стране к 2030 году его численность может снизиться до 2,1 миллиона голов (минус 12,5 процента).

«В текущем году наблюдается высокий спрос на все виды мяса и мясных продуктов, включая премиальные. Поэтому с учетом роста спроса и общего инфляционного роста издержек производителей возможна небольшая коррекция цен», — заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

По данным Росстата, килограмм бескостной говядины с января по октябрь подорожал с 725 до 789 рублей (плюс восемь процентов). Стоимость говядины (кроме бескостной) за тот же период выросла с 527 до 577 рублей (плюс десять). При этом официальная инфляция составила 7,02 процента.

Повышение цен говядины у производителей «неизбежно» отразится на ценах на полке, заявил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, так как ретейл исчерпал финансовые резервы снижения наценки за счет своей маржи.

На фоне подорожания говядины в 2024 году ее экспорт из России увеличился на 22 процента и составил 31,674 тысячи тонн. В свою очередь, объемы вывоза свинины и субпродуктов выросли на 24 процента и достигли отметки 189,166 тысячи тонн. По словам замглавы Управления ветеринарного надзора при экспортно-импортных операциях, на транспорте и международного сотрудничества Россельхознадзора Глеба Голубева, в настоящее время отечественные поставщики отправляют различные виды мяса и субпродуктов более чем в 105 стран, а готовую мясную продукцию — в 36 государств. Экспорт российской говядины идет в 38 стран, свинины — в 21 государство.