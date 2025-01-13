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10:03, 13 января 2025Экономика

В российском регионе рассказали о сравнявшихся ценах на птицу и свинину

Глава Минсельхоза Приморья рассказал о сравнявшейся стоимости мяса кур и свинины
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Цены на мясо птицы и свинину в Приморском крае почти сравнялись к концу 2024 года. Об этом ТАСС рассказал местный министр сельского хозяйства Андрей Бронц.

Как объяснил глава ведомства, «временный дефицит мяса свинины вызвал повышенный спрос на птицу, которой также оказалось недостаточно» — «по курице» Приморье обеспечивает себя только на 40 процентов, в то время как остальные объемы «завозятся из западных регионов (РФ — примечание «Ленты.ру»), где в прошлом году прошла эпизоотия птичьего гриппа».

По словам чиновника, производство свинины в этом российском дальневосточном регионе составило в 2024 году 52 тысячи тонн. Власти планируют удвоить этот показатель.

По данным журналистов, розничные цены на филе курицы и мясо свинины во Владивостоке находятся в пределах 450-550 рублей за килограмм.

Согласно официальной статистике на 23 декабря 2024 года, свинина (кроме бескостного мяса) подорожала в России год к году на 5,75 процента, а куры охлажденные и мороженые подешевели на 1,3 процента. Поставки отечественной свинины за рубеж выросли по итогам января-ноября более чем на треть.

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