Рютте назвал покупателей американского оружия для Украины

Рютте: ЕС заплатит США за поставляемое Украине оружие

Страны-члены Европейского союза (ЕС) заплатят США за оружие для Украины, оно будет поставлено постсоветской стране через Европу. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, ЕС захотел стать покупателем оружия для Украины и активизировался в этом процессе, взяв на себя ответственность. Рютте отметил, что логистику военных поставок обеспечит НАТО.

«НАТО хорошо разбирается в логистике. Поэтому доставляться оружие на Украину будет так, чтобы оно использовалось максимально эффективно. Упаковано в упаковки, которые действительно полезны и максимально эффективны», — подчеркнул Рютте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американский коллегой Дональдом Трампом и назвал беседу очень хорошей. Политик поблагодарил главу Белого дома за готовность поддерживать Украину.