Коронавирус назвали шансом для бедных стран

Пандемия коронавируса может дать возможность слабым экономикам и бедным странам развиваться быстрее, об этом пишет The Economist.

Государства с развивающейся экономикой, такие как Китай, Египет и Вьетнам, покажут рост, отмечает издание. Поскольку передовые экономики будут терять свои позиции еще быстрее, разрыв между ними в результате заметно сократится.

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Среди тех, кто получит шанс на ускоренное восстановление, издание называет страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), которые будут расти быстрее, чем развитые страны. Это обосновывается тем, что доходы от инвестиций выше там, где капитал присутствует в меньшем объеме. Аналитики Всемирного банка называют кризис мотивом структурных реформ, которые могут также сократить разрыв между сильными и слабыми экономиками.

В июле американское агентство Fitch Ratings понизило суверенный рейтинг 33 стран за шесть месяцев 2020 года, что стало рекордом. На фоне пандемии коронавируса более 100 стран обратились в апреле в Международный валютный фонд за экстренной кредитной помощью, чтобы справиться с финансовым кризисом. Десятки из них оказались на пороге дефолта.