Путин пообещал рост российской экономики

Президент России Владимир Путин пообещал дальнейший рост экономики страны. Слова главы государства на встрече с руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным приводятся на сайте Кремля.

«Рано или поздно эта ситуация [глобальный экономический спад из-за пандемии коронавируса] пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти. Кстати, судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года», — отметил Путин.

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По последним данным Росстата, ВВП России по итогам второго квартала снизился на 8,5 процента. Главной причиной называется влияние коронавируса и связанных с ним ограничительных мер. Эта оценка более позитивна по сравнению с версиями Минэкономразвития (спад на 9,6 процента) и ЦБ (от 9,5 до 10 процентов).

В свою очередь эксперты Высшей школы экономики считают нынешнее положение российской экономики довольно устойчивым. В текущих реалиях повторение дефолта по обязательствам государства по примеру того, что случился в августе 1998 года, маловероятно.