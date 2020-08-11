Оценено влияние коронавируса на экономику России

Росстат оценил степень влияния пандемии коронавируса на экономику России. ВВП по итогам второго квартала снизился на 8,5 процента в годовом выражении, следует из статистики, опубликованной на сайте ведомства.
Данные Росстата оказались более позитивными по сравнению с версией Минэкономразвития (спад на 9,6 процента) и Центробанка (от 9,5 до 10 процентов). При подсчете ВВП за второй квартал ведомство использовало метод добавленной стоимости — суммировало все добавленные стоимости, созданные на российских предприятиях с апреля по июнь. Такой подход в настоящее время является наиболее распространенным в мире.
При этом требуемая оперативность не позволила учесть результаты деятельности предприятий малого бизнеса — оценка касается только крупного и среднего сегментов. Авторы исходили из расчета, что темпы развития малого бизнеса схожи.
Единственная отрасль экономики, сумевшая избежать падения во втором квартале, — сельское хозяйство. Его результат за три месяца вырос на 3,7 процента. Промышленность упала на 8,5 процента, добыча полезных ископаемых — на 10,3 процента, розничный товарооборот — на 16,6 процента, транспортный пассажиропоток — на 79 процентов, общественное питание — на 48,9 процента.
По итогам первого квартала 2020 года российский ВВП увеличился на 1,6 процента в годовом выражении.