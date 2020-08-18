В России оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Эксперты Высшей школы экономики оценили возможность повторения в России дефолта, подобного тому, что произошел в 1998 году. По мнению специалистов, сейчас состояние отечественной экономики достаточно стабильно, так что такой исход маловероятен, передает РИА Новости.

«Но нынешняя экономическая ситуация существенно отличается от того, что было 22 года назад. Главные отличия — наличие у правительства и Центробанка значительных резервов и низкий уровень госдолга», — заключают специалисты.

Сейчас внешний госдолг составляет порядка 65,5 миллиарда долларов. По словам экспертов, это ниже, чем в ряде развитых стран, и уровень не считается опасным.

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По мнению директора Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игоря Николаева, повторение дефолта, наоборот, возможно. По его словам, к этому может привести текущая политика Минфина, направленная на финансирование дефицита федерального бюджета за счет новых заимствований и расходования резервного фонда правительства вместо использования суверенного Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В августе 1998 года российское правительство допустило технический дефолт по собственным обязательствам из-за неспособности системы выплачивать внутренние и внешние долги. В результате курс рубля резко обвалился и начался общий экономический кризис. Тогда совокупный внешний долг оценивался в 182,9 миллиарда долларов, из которых 147,7 миллиарда приходилось на государство.