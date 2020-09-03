Доллару предсказали падение на треть

Доллар упадет более чем на на треть (36 процентов) по отношению к евро в течение следующего года, достигнув уровня, которого не было свыше десяти лет. Такой прогноз дал главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал, пишет Reuters.

Доллар упал на 11 процентов с пикового значения 2020 года по сравнению с корзиной основных валют. По данным комиссии по торговле товарными фьючерсами США, ставки хедж-фондов против доллара на фьючерсных рынках достигли самого высокого уровня за десять лет. Аналитик отмечает, что за последние недели многие решили избавиться от него.

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Большинство инвесторов предсказывают, что американская валюта обесценится еще больше на фоне падения экономики США, низких процентных ставок и опасений, что программы по смягчению негативных последствий пандемии коронавируса раздувают бюджетный дефицит. Аналитики TD Securities заявили, что доллар переоценен примерно на десять процентов по отношению к другим основным валютам.

Однако зависимость мира от американской валюты в торговле и коммерции может предотвратить ее обвал, уверен главный инвестиционный директор BlackRock Рик Ридер.

Ранее аналитики Citigroup и Sova Capital пришли к выводу, что российский рубль выглядит слишком дешевым по отношению к основным валютам. По мнению экспертов, в ближайшем будущем он вырастет на 6 процентов.