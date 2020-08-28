На Западе посчитали рубль слишком дешевым

Российский рубль выглядит слишком дешевым по отношению к основным валютам, а опасность новых санкций преувеличена. К такому выводу пришли аналитики Citigroup и Sova Capital, пишет Bloomberg.

По мнению западных экспертов, в ближайшем будущем рубль вырастет на 6 процентов. Аргументом в пользу недооценки рубля они посчитали динамику его курса на фоне почти 30-процентного роста цен на нефть с апрельских минимумов.

Как отмечается в материале, нынешний курс российской валюты связан в первую очередь с политическими обстоятельствами — это протесты в Белоруссии и ситуация с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Менеджер по финансам на развивающихся рынках в компании Shroder Investment Джеймс Баррино предположил, что ни одна из этих угроз не реализуется. Российское вторжение в Белоруссию он назвал маловероятным, а предвыборная гонка в США, по его мнению, не оставит политикам времени для обсуждения новых антироссийских санкций.

Стоимость сорта Brent по состоянию на вечер пятницы, 28 августа, находится на уровне 45,75 доллара за баррель, а доллар опустился почти до 74 рублей. На этой неделе доллар подбирался к уровню 76 рублей, а евро доходил до 89,4 рубля.