Курс рубля обвалился

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 26 августа, курс рубля продолжил обвал по отношению к доллару и евро, дойдя до минимальных значений, свидетельствуют данные площадки.

Доллар по состоянию на 13:20 вырос до 75,92 рубля, а евро — до 89,72 рубля. На максимуме они доходили до 75,94 рубля и 89,79 рубля соответственно, причем последнее значение стало рекордным за всю историю.

Рубль слабеет даже на фоне роста цен на нефть до многомесячных максимумов. Поводом для этого остаются геополитические риски, связанные с протестами в Белоруссии, а также ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального.

В случае, если его отравление подтвердится, США пообещали применить санкции, которые окажутся значительно жестче, чем те, что были введены в 2016 году из-за вмешательства в президентские выборы.