Рассчитан предел падения курса рубля в сентябре

При сохранении геополитической неопределенности в сентябре курс рубля может продолжить падать. Тогда доллар станет колебаться в районе 77,5-78 рублей, а евро краткосрочно превысить 90 рублей, заявил в разговоре с «Российской газетой» эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.

Рассчитывая предел падения курса рубля, он пояснил, что скачок иностранных валют сейчас рассматривается как временное явление «из-за реакции инвесторов на вероятные недружественные шаги международных партнеров». По мнению эксперта, со временем рубль может отыграть потерянные в августе позиции. «В качестве ориентира возможного восстановления нацвалюты в ближайшие месяцы рассматривается область 72,5 рубля за доллар США», — отметил Зельцер.

Ранее, 28 августа, аналитики Citigroup и Sova Capital пришли к выводу, что российский рубль выглядит слишком дешевым по отношению к основным валютам. По их словам, в ближайшем будущем рубль вырастет на шесть процентов. Аргументом в пользу недооценки российской валюты они посчитали динамику его курса на фоне почти 30-процентного роста цен на нефть с апрельских минимумов.

В настоящее время курс доллара находится на отметке 74 рубля, евро — 88 рублей.