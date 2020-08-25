С начала торгов на Московской бирже во вторник, 25 августа, курс рубля начал расти. По состоянию на 10:12 он поднялся на 0,36 процента по отношению к доллару, тот находится на уровне 74,36 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Евро также ослабел по отношению к российской валюте, но меньше, до 87,83 рубля. Главные российские фондовые индексы, Мосбиржа и РТС, также растут — на 0,4 и 0,6 процента соответственно.

Поводом для укрепления российской валюты послужила ситуация в Мексиканском заливе, где в ожидании тропических штормов остановлена большая часть добычи нефти. Также в регионе находится около половины американских нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне нефтяные котировки пошли в рост, хотя эксперты и не ожидают долгосрочного эффекта.

В июле российские банки остались без валюты — показатель валютной ликвидности к началу августа показал отрицательный результат. Если такая ситуация затянется, то финансовые организации будут вынуждены искать способы получить валюту, что может привести к ослаблению рубля.